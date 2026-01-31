Ειδικές δράσεις σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια της νύχτας την Πέμπτη και την Παρασκευή για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών και άλλων παραβάσεων σε Περιστέρι, Ίλιον και Φυλή. Στις δράσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

505 έλεγχοι, 72 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Πραγματοποιήθηκαν 505 έλεγχοι ατόμων, οχημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ βεβαιώθηκαν 72 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως, ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Αφαιρέθηκαν 20 άδειες κυκλοφορίας και 23 διπλώματα – Ακινητοποίηση και μεταφορά με γερανό 23 οχημάτων

Αφαιρέθηκαν 20 άδειες κυκλοφορίας, 23 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 23 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 12 προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων προέκυψαν σύλληψη ατόμου ως διωκόμενου και έτερου ατόμου για παράβαση την νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.