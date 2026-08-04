Στο πέμπτο 24ωρο μπήκε πλέον η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus, τουλάχιστον 132.900 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 06:15 τα ξημερώματα, βοηθούντος του καιρού αφού έχουν κοπάσει οι άνεμοι, σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα ελικόπτερα τα οποία ξεκίνησαν να επιχειρούν κάνοντας ρίψεις νερού σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς.

Συγκεκριμένα επιχειρούν στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας και ειδικότερα δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, όπου σημειώθηκε αναζωπύρωση γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, σε ορισμένες διάσπαρτες εστίες σε δασική έκταση με πευκοδάσος, που είναι δυσπρόσιτες για τις επίγειες δυνάμεις.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Τι συνέβη στη διάρκεια της νύχτας

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, για μία ακόμη νύχτα την τέταρτη συνεχόμενη βρέθηκαν στις επάλξεις δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές έδωσαν μάχη όλο το βράδυ σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες εστίες με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, για τις πυρκαγιές στην Αττική, αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/8) οι φωτιές στο Κανδύλι, τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κιθαιρώνα ήταν σε ύφεση, ενώ η κατάσταση στη Λούμπα παρουσίασε αισθητά βελτιωμένη εικόνα, με λίγες μικρές ενεργές εστίες. Επίσης στην Ψάθα το ενεργό μέτωπο ψηλά στο βουνό, δεν επεκτάθηκε και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Παράλληλα ι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αποτελούμενες από 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου, σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής,

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).