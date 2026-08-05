Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δασοκομάντος στην Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και «καντηλιών», με το βλέμμα στραμμένο στην προστασία των ανέπαφων δασικών εκτάσεων.

Για έκτη διαδοχική ημέρα, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία συνεχίζονται χωρίς κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το μέτωπο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων.

Στις πληγείσες περιοχές παραμένουν ανεπτυγμένες ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντων, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες κατά μήκος της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία.

Ανησυχία στην Ψάθα για τα «καντηλάκια»

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσοχή στην περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες εισέβαλαν τις προηγούμενες μέρες στον οικισμό, αφήνοντας πίσω τους καμένες κατοικίες και εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Ο φόβος των αναζωπυρώσεων στην περιοχή είναι μεγάλος καθώς οι κορμοί των δέντρων καίνε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί νέα εστία.

Αν και πρόκειται για σημεία από τα οποία η φωτιά έχει ήδη περάσει, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος.

Ολονύκτια επιφυλακή και ενεργά μέτωπα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, οι δασοκομάντος παρέμειναν στο βουνό, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν τις επιχειρήσεις στα κρίσιμα σημεία.

Παρά τη συνολική ύφεση, οι αρχές επισημαίνουν ότι παραμένουν τουλάχιστον τρία σημεία με ενεργή φλόγα. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα διατηρείται στο ανώτατο επίπεδο, ενώ αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στην επιτήρηση των μετώπων.

Τρία επικίνδυνα μέτωπα σε Βίλια, Ψάθα και Λούμπα

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική βρίσκεται πλέον σε ύφεση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ERTnews τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικέντρωσαν τις επιχειρήσεις τους σε τρία βασικά μέτωπα: προς τα Βίλια, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ψάθας και στη Λούμπα Μεγάρων.

Αναφερόμενος στα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι το ενδεχόμενο εκδήλωσής της από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζεται σοβαρά, ωστόσο υπογράμμισε πως η τελική απάντηση θα δοθεί από τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι, εφόσον δεν σημειωθούν νέες αναζωπυρώσεις μέχρι το μεσημέρι, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή αποδέσμευση των πυροσβεστικών δυνάμεων.