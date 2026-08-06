Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (6/8) στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και της Μεσαίας Κάψης του Δήμου Μακρακώμης, όπου εντοπίστηκε μια τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Συγκεκριμένα η φυτεία εντοπίστηκε στην περιοχή της Μεσαίας Κάψης, κοντά στην εθνική οδό προς Καρπενήσι στο ύψος του «Χάνι Πανέτσου», από την πλευρά του Σπερχειού.

Δύο συλλήψεις

Η επιχείρηση ξεκίνησε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κιλκίς, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Δίωξης Ναρκωτικών, με την υποστήριξη της ΕΚΑΜ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Λαμίας, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας. Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν και οι κάτοικοι της περιοχής που ενημέρωσαν για την παρουσία αγνώστων προσώπων και ύποπτων κινήσεων οχημάτων, ενημερώνοντας τις αστυνομικές αρχές.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις ανδρών, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν στην εκρίζωση και καταμέτρηση των δενδρυλλίων, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι περισσότερα από 2.000.

Πηγή: lamiareport.gr