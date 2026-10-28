Το έντονο κύμα κακοκαιρίας και οι αδιάκοπες, ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη δυτική Φθιώτιδα από το απόγευμα της παραμονής της 28ης Οκτωβρίου δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανήμερα της εθνικής επετείου, το φαινόμενο κορυφώθηκε με εκτεταμένες καταπτώσεις χωμάτων και βράχων, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις τοπικές αρχές.

Αποκλεισμός κυκλοφορίας από τεράστιους ογκόλιθους

Το πιο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Δίλοφο με το Περιβόλι. Μεγάλοι βράχοι αποκολλήθηκαν από την παρακείμενη πλαγιά και κατέληξαν στο οδόστρωμα, αποκλείοντας πλήρως το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επισφαλή.

Το μέγεθος των βράχων είναι τόσο μεγάλο, ώστε να κρίνεται απαραίτητος ο ειδικός χειρισμός τους αποκλειστικά με βαρέα μηχανήματα έργου.

Άμεση κινητοποίηση Δήμου και Περιφέρειας

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης, ενώ ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). Μεγάλο μηχάνημα έργου επιχειρεί για τον τεμαχισμό και την απομάκρυνση των όγκων πέτρας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή και ασφαλή αποκατάσταση της ροής των οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας

Στο σημείο παραμένει περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας, με τους αστυνομικούς να έχουν τοποθετήσει προειδοποιητικούς κώνους και να διαχειρίζονται εκ περιτροπής την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχομένων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό δίκτυο της περιοχής να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το έδαφος παραμένει πλήρως κορεσμένο από τον όγκο του νερού και η πιθανότητα νέων κατολισθήσεων είναι υψηλή.

Πηγή: lamiareport