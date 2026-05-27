Τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν οι Έλληνες το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα (27/5) στη δημοσιότητα η Eurostat, η αρνητική «πρωτιά» των Ελλήνων αντιστοιχεί σε 39,6 ώρες την εβδομάδα.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν τις πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων στην Ε.Ε., πλήρους και μερικής απασχόλησης και για ηλικίες από 20 έως 64 έτη.

Σε ότι αφορά την κύρια εργασία, λοιπόν, ο μέσος όρος των 27 χωρών – μελών αντιστοιχεί σε 35,9 ώρες, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τις 36,9 ώρες που είχαν καταγραφεί το 2015.

Εξετάζοντας τις χώρες της Ε.Ε., οι μεγαλύτερες σε διάρκεια εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,6 ώρες), τη Βουλγαρία και την Πολωνία (38,7 ώρες και στις δύο), καθώς και τη Λιθουανία (38,4 ώρες).

Αντίθετα, η Ολλανδία κατέγραψε τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας (31,9 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία και τη Γερμανία (33,9 ώρες και στις δύο) και την Αυστρία (34,0 ώρες).

Χώρα / Περιοχή Μέσος Όρος Εβδομαδιαίων Ωρών Εργασίας (2025) Ελλάδα (Υψηλότερος) 39,6 Βουλγαρία / Πολωνία 38,7 Λιθουανία 38,4 Μέσος Όρος Ε.Ε. (2015) 36,9 Μέσος Όρος Ε.Ε. (2025) 35,9 Αυστρία 34,0 Δανία / Γερμανία 33,9 Ολλανδία (Χαμηλότερος) 31,9

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εβδομάδα εργασίας στην Ε.Ε. ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (42,0 πραγματικές ώρες εργασίας), τα διευθυντικά στελέχη (40,6) και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων (39,4).

Αντίθετα, οι μικρότερες σε διάρκεια εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στα ανεπαρκώς ειδικευμένα επαγγέλματα/χειρωνακτικές εργασίες (31,8), στους υπαλλήλους γραφείου/υποστήριξης γραφείου (34,0) και στους εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (34,5).