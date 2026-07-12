Σε μαρτύριο εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την Πελοπόννησο στην Αθήνα, καθώς στην Εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών εδώ και μία ώρα, επικρατεί απίστευτο μποτιλιάρισμα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, αλλά και συχνά, να παραμένουν για ώρα ακινητοποιημένα.

Από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, ενώ όσο περνάει η ώρα, η κίνηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι εκδρομείς επιστρέφουν στο κλεινόν άστυ.

Αυτή την ώρα, καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τα Μέγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σε αρκετά σημεία, τα οχήματα είναι πλήρως ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας την υπομονή και τα νεύρα των οδηγών.