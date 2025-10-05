Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Για τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματίσει οι στρατιωτικοί στις 11 Οκτωβρίου, λόγω του νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, μίλησε στην τηλεόραση της «Ζούγκλας» ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, Σμηναγός Ηλίας Κολλύρης.

Οι νέες αλλαγές, σύμφωνα με πολλούς στρατιωτικούς, φέρεται να επηρεάζουν βαθιά τη δομή, τη θητεία και τη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη χιλιάδων στελεχών.

Άλλοι αναφέρουν πως η μεταρρύθμιση ευνοεί κυρίως τους ανώτατους βαθμούς, ενώ φορτώνει νέα βάρη στους χαμηλόβαθμους, στους στρατεύσιμους, στους εφέδρους και στις γυναίκες που θα θελήσουν να υπηρετήσουν.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο τους βρίσκει σίγουρα αντίθετους είναι οι αλλαγές στο βαθμολόγιο, διότι όπως υποστήριξε «ξαφνικά καταργούνται τα όνειρα πολλών στελεχών που έχουν υπολογίσει να φτάσουν σε συγκεκριμένο βαθμό». Όσον αφορά στο νέο μισθολόγιο που διαμορφώνεται, κατέστησε σαφές πως οι στρατιωτικοί περιμένουν να το δουν στην πράξη, και όχι στα λόγια.

Ο Σμηναγός Ηλίας Κολλύρης τοποθετήθηκε και για την «Ατζέντα 2030», για τα θετικά και τα αρνητικά, ενώ κατέστησε σαφές πως εάν η ΠΟΜΕΝΣ δεν μπορέσει να βρει την χρυσή τομή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τότε θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να στηρίξει τα αιτήματα των χιλιάδων στρατιωτικών μελών της.

Σχετικά με την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ υποστήριξε πως αυτή τη στιγμή είναι ισχυρές απέναντι σε κάθε απειλή. Όμως έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις του στρατεύματος αυτή την περίοδο όσον αφορά την εικόνα που εκπέμπουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Απευθυνόμενος προς τους νέους οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, συνέστησε υπομονή, με το σκεπτικό ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητό, το νέο πολυνομοσχέδιο.

