Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας – Εβελίνα Δαβάκη

Μετά από πολύωρη επιχείρηση από ΕΜΑΚ και εθελοντές σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, μέσα σε πυκνό χιόνι, εντοπίστηκαν οι σοροί των 4 ορειβατών που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη από την ημέρα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στην ορειβασία και όπως ανέφεραν οι φίλοι του, διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος.

Τι δήλωναν οι φίλοι του Γιώργου Δόμαλη

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στον άτυχο Γιώργο, αλλά και στην εξόρμηση της παρέας: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Τα καταφύγια είναι δυο, αλλά είναι κλειστά. Τα ελέγξαμε χθες, δεν είναι εκεί». «Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Ο άτυχος νεαρός ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε συνιδρυτής σε εταιρείες που επιδίωκαν την καινοτομία στο εμπόριο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η πληροφορία που επιβεβαίωσε το trikalaola.gr ότι η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με άλλα 3 άτομα, ήταν από χωριό του δήμου Τρικκαίων

Νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ανάμεσά τους, ήταν ένας άνδρας με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, που κατοικούσε στην Πάτρα.

Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο, έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές σύμφωνα με το Tempo24.news. Μαζί με τους άλλους τρεις ανθρώπους, βρήκε το θάνατο, στη χιονοστιβάδα της ορεινής Φωκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποστολή επρόκειτο να συμμετάσχει και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Ωστόσο, επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Οι τέσσερις ορειβάτες που ήταν αγνοούμενοι από την Πέμπτη 25/12, εντοπίστηκαν νεκροί σε απόκρημνη, χιονισμένη περιοχή, έχοντας καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους.

Για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια μίλησε στο STAR ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος:

Από νωρίς το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν οι τρεις φίλοι, ηλικίας 30, 35 και 55 ετών, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το πρωί από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής, άρχισαν να αναζητούνται από τους δικούς τους, καθώς δεν είχαν για αρκετές ώρες καμία επικοινωνία μαζί τους.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, μαζί τους βρισκόταν και μία νεαρή γυναίκα, φίλη του ενός εκ των ορειβατών, γεγονός που δεν ήταν γνωστό αρχικά στις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η ομάδα φαίνεται πως έχασε το μονοπάτι, ενώ ταυτόχρονα διακόπηκε και το σήμα των κινητών τηλεφώνων τους. Όταν οι οικείοι τους δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ειδοποίησαν το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδας λίγο μετά τις 21:00, δίνοντας το έναυσμα για μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, με ειδικό ορειβατικό και διασωστικό εξοπλισμό, πυροσβέστες από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), καθώς και εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, που γνώριζαν καλά το δύσβατο ανάγλυφο του βουνού.

Οι έρευνες εξελίχθηκαν υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, με πυκνό χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, χρειάστηκε σχεδόν ένα 24ωρο για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Λίγο πριν τις 19:00 της επόμενης ημέρας, οι ομάδες έρευνας εντόπισαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους σε ιδιαίτερα απόκρημνο σημείο, μέσα σε μεγάλο όγκο χιονιού.

Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις ορειβάτες είχαν χάσει τη ζωή τους, έχοντας καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της Ελλάδας κατά τη χειμερινή περίοδο.