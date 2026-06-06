Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Η εικονική αερομαχία καταγράφηκε ανάμεσα σε ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής και ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16.

Η εμπλοκή προκλήθηκε όταν τα τουρκικά μαχητικά, αφού προχώρησαν σε παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και ενεπλάκησαν σε ελιγμούς αερομαχίας με τα ελληνικά που είχαν απογειωθεί για να τα αναχαιτίσουν.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, περιστατικό τέτοιου είδους, με τη συμμετοχή μάλιστα τουρκικών αεροσκαφών που έφεραν πυραύλους αέρος-αέρος, είχε σημειωθεί και πριν από λίγες ημέρες.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, «στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν χωρίς την κατάθεση των προβλεπόμενων σχεδίων πτήσης μαχητικά F-16 οπλισμένα».

Οι ελληνικές Αρχές κατέγραψαν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καθώς και τη μία εικονική αερομαχία, με τα ελληνικά αεροσκάφη να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τα τουρκικά σύμφωνα με την πάγια διεθνή πρακτική.

Παράλληλα, καταγράφηκε η παρουσία δύο αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και ενός ελικοπτέρου.

Σημειώθηκαν συνολικά οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο αποδόθηκαν στα τουρκικά F-16, τρεις στα UAV, δύο στα ATR-72 και μία στο ελικόπτερο.

Eπίσης καταγράφηκαν εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων πέντε πραγματοποιήθηκαν από τα F-16 και τέσσερις από τα ATR-72.