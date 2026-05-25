Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Η εικονική αερομαχία καταγράφηκε ανάμεσα σε ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής και ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16. Η εμπλοκή προκλήθηκε όταν τα τουρκικά μαχητικά, αφού προχώρησαν σε παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και ενεπλάκησαν σε ελιγμούς αερομαχίας με τα ελληνικά που είχαν απογειωθεί για να τα αναχαιτίσουν.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, περιστατικό τέτοιου είδους, με τη συμμετοχή μάλιστα τουρκικών αεροσκαφών που έφεραν πυραύλους αέρος-αέρος, είχε σημαντικό χρονικό διάστημα να σημειωθεί στην περιοχή.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν χωρίς την κατάθεση των προβλεπόμενων σχεδίων πτήσης συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο ήταν μαχητικά F-16 και τα άλλα δύο τύπου CN-235. Οι ελληνικές Αρχές κατέγραψαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις των κανόνων ναυσιπλοΐας, δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων, καθώς και τη μία εικονική αερομαχία, με τα ελληνικά αεροσκάφη να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τα ξένα αεροπλάνα σύμφωνα με την πάγια διεθνή πρακτική.