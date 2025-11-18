Μια νέα διάσταση προσλαμβάνει η δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, με την αποκάλυψη πως το αυτοκίνητο μάρκας BMW των εκτελεστών νοικιάστηκε από τον Μανώλη Πετσίτη.

Ο Μανώλης Πετσίτης, υπήρξε για χρόνια βασικός συνεργάτης και ο εξ’ απορρήτων του Νίκου Παππά, κατά την περίοδο της «δόξας» του στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι αστυνομικοί γνώριζαν εδώ και καιρό ότι ο Μανώλης Πετσίτης είχε μισθώσει από μία μάντρα αυτοκινήτων την BMW, που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι. Αυτός είναι και ο λόγος που το όνομα του πρώην συνεργάτη του Νίκου Παππά συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με αστυνομικές και δικαστικές πηγές, ο Μανώλης Πετσίτης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής από την Αστυνομία για να καταθέσει, θεωρείται όμως σχεδόν βέβαιο, ότι αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αύριο Τετάρτη (19/11), απολογούνται οι 4 εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, οπότε αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση.

Ποιος είναι ο Μανώλης Πετσίτης

Σημειώνεται ότι πολλά έχουν γραφτεί για τον βίο και την πολιτεία του Μανώλη Πετσίτη, εντός και εκτός Μαξίμου, κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Μανώλης Πετσίτης, λειτουργούσε εξ’ αρχής ως μεσάζων και φορολογικός εκπρόσωπος Κυπρίων δικηγόρων στην Ελλάδα, ενώ διατηρούσε επαφές με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., συμπεριλαμβανομένου και του δολοφονηθέντος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. Σπύρου Παπαχρήστου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Παπαχρήστου είχε δολοφονηθεί την 1η Μαΐου 2018, έξω από ταβέρνα στην Παλλήνη.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο αριθμός τηλεφώνου του Μανώλη Πετσίτη είχε βρεθεί στην προσωπική ατζέντα του Σπύρου Παπαχρήστου.