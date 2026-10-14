Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών, που είχε αποκαλυφθεί στα Χανιά το καλοκαίρι του 2023.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας και αποφάσισε τη διακοπή της εκδίκασης, η οποία φιλοξενείται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων.

Η έναρξη της διαδικασίας και οι απουσίες των κατηγορουμένων

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου με την ανάγνωση των ονομάτων των 33 κατηγορουμένων. Ο 76χρονος μαιευτήρας-γυναικολόγος, ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και βασικός κατηγορούμενος, εμφανίστηκε χωρίς νομικό εκπρόσωπο και υπέβαλε αίτημα διορισμού συνηγόρου.

Παράλληλα, αίτημα αναβολής κατέθεσε μέσω συνεργάτιδας ο 46χρονος εμβρυολόγος, ενώ αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και καθηγητής Γυναικολογίας του ΠΑΓΝΗ, επικαλούμενος κώλυμα υγείας του δικηγόρου του.

Από το σύνολο των 33 κατηγορουμένων, το «παρών» στο δικαστήριο έδωσαν μόλις 12, με τους υπολοίπους να εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες και περίπου 100 δικηγόρους υπεράσπισης, ενώ στο σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων εμπλέκονται επιπλέον 31 άτομα.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα όπως απάτη, εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω παράνομων εμβρυομεταφορών και εικονικών ωοληψιών, πώληση γενετικού υλικού, καθώς και εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους προβλεπόμενους υγειονομικούς ελέγχους.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Η διεξαγωγή της δίκης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΜΑΙΧ κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη των χωροταξικών αναγκών της διαδικασίας. Από νωρίς το πρωί, έξω από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι φεμινιστικών οργανώσεων κρατώντας πανό διαμαρτυρίας, ζητώντας την άμεση απονομή δικαιοσύνης και αναδεικνύοντας τις διαστάσεις της υπόθεσης σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών από την εκμετάλλευση.

Με βάση τον τεράστιο όγκο του αποδεικτικού υλικού, καθώς και τον μεγάλο αριθμό μαρτύρων και εμπλεκομένων, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η δικαστική διαμάχη ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.