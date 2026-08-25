Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. στηρίζει τους νέους αθλητές και τις προσπάθειές τους να εκπροσωπούν την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις

Την έμπρακτη στήριξή του στον ελληνικό αθλητισμό και στους νέους αθλητές επιβεβαιώνει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Γιώργος Βάλλης, ο οποίος προχώρησε σε οικονομική χορηγία προς την αθλήτρια Ιωάννα Ξενίδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθειά της να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα.

Καθοριστική για την έναρξη αυτής της προσπάθειας ήταν και η συμβολή του Βουλευτή Πιερίας, κ. Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος έφερε σε επαφή την αθλήτρια με τον Cpt. Γιώργο Βάλλη, δημιουργώντας τη γέφυρα επικοινωνίας που οδήγησε στη συγκεκριμένη χορηγική στήριξη.

Η πρωτοβουλία του Cpt. Γιώργου Βάλλη είχε ως στόχο να ενισχύσει την αθλήτρια στην προσπάθειά της να συμμετάσχει σε μία ιδιαίτερα σημαντική διεθνή αθλητική διοργάνωση και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Ιωάννα Ξενίδου ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καταφέρνοντας να προκριθεί και να ολοκληρώσει την παρουσία της στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σημειώνοντας μια σημαντική διάκριση στην αθλητική της πορεία.

Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης συνεχάρη θερμά την Ιωάννα Ξενίδου για την επιτυχία της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσπάθειας, της επιμονής και της προσήλωσης στους στόχους που χαρακτηρίζουν τους νέους αθλητές.

Η συγκεκριμένη χορηγία εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. για στήριξη της νέας γενιάς, του αθλητισμού και ανθρώπων που αγωνίζονται καθημερινά για να διακριθούν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. θεωρεί ότι η ενίσχυση τέτοιων προσπαθειών αποτελεί ουσιαστική μορφή κοινωνικής προσφοράς και παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ελληνικού αθλητισμού.

Με αφορμή τη σημαντική διάκριση της Ιωάννας Ξενίδου, ο Cpt. Γιώργος Βάλλης και η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. της εύχονται θερμά καλή συνέχεια στην αθλητική της πορεία, ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και νέες διεθνείς διακρίσεις.

Η στήριξη στους νέους και στον αθλητισμό αποτελεί επιλογή ευθύνης και έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς.