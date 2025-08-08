Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, ανέφερε ότι οι αρχές υποπτεύονται πως η φωτιά στην Κεφαλονιά είναι αποτέλεσμα εμπρησμού, καθώς εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς, με μόνο μία να παραμένει ακόμη ενεργή.

«Αντιμετωπίσαμε τις δύο πρώτες εστίες και τώρα προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά που είναι κοντά σε κατοικημένα σπίτια.

Οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο μας», δήλωσε ο δήμαρχος, κάνοντας σαφές ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, λόγω της εγγύτητας της φωτιάς με τα σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές, που προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων

Οι κάτοικοι των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτων και Κεραμειών έχουν ήδη λάβει μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι, προκειμένου να προστατευθούν.

Οι δυνατοί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.