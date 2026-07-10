Έκπληκτη δηλώνει η 46χρονη φερόμενη ως κατηγορούμενη από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, για τον εμπρησμό και τη δολοφονία των τριών υπαλλήλων εργαζόμενων στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Bank στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», η 46χρονη γυναίκα η οποία τα τελευταία έξι χρόνια ζει στο Λονδίνο, επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές, αλλά και με τη δικηγόρο Άννυ Παπαρρούσου, των δύο έτερων 42χρονων κατηγορουμένων, όταν έμαθε ότι θεωρείται ύποπτη για τον εμπρησμό στη Marfin Bank και ότι έχει εκδοθεί εις βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις πληροφορίες της «Ζούγκλας», τα επόμενα 24ωρα, η 46χρονη γυναίκα θα βρίσκεται στην Αθήνα, αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε κατηγορία της αποδίδεται από την Αντιτρομοκρατική.

Βαριές κατηγορίες εναντίον των δύο συλληφθέντων

Σε ότι αφορά τώρα τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους για την εν λόγω υπόθεση, μετέβησαν το απόγευμα συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Αμφότεροι έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη (14/7), προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή και να απολογηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, παρουσία της δικηγόρου τους, Άννυς Παπαρρούσου.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου των κατηγορουμένων

Πριν καταφθάσουν υπό τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι δύο κατηγορούμενοι, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, η δικηγόρος τους Άννυ Παπαρρούσου, τονίζοντας τα ακόλουθα:

«Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία. Απ’ ότι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές και τα δημοσιεύματα, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή υπόθεση. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης, με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη από αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση. Μολονότι δεν έχω δει καν του πελάτες μου, απ’ αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί», δήλωσε η κ. Παπαρρούσου.

Η δικηγόρος των δύο κατηγορουμένωνγφσ