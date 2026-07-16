Το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες φωτογραφίες σχετικά με την υπόθεση της Marfin, οι οποίες -σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζουν οι Αρχές- ήταν καθοριστικές προκειμένου να φτάσει η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη των τριών κατηγορουμένων (δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών).

Οι εικόνες εστιάζουν στον έναν από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες. Πρόκειται για τον ψηλό άνδρα με τα γυαλιά μυωπίας, ο οποίος είχε εντοπιστεί έξω από το τραπεζικό κατάστημα την ημέρα της μοιραίας επίθεσης.

Δίπλα του διακρίνεται ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) χαρακτηρίζει ως «σακίδιο Β». Το συγκεκριμένο αντικείμενο φέρει ένα μοναδικό σημάδι από σκουριά στην επιφάνειά του, γεγονός που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο.

Παράλληλα, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ταυτοποίησαν και ένα δεύτερο, μαύρο σακίδιο, το οποίο φέρει κόκκινη στάμπα γνωστού μουσικού συγκροτήματος. Αν και τα δύο αυτά αντικείμενα συνδέουν άμεσα τους υπόπτους με τις φωτογραφίες των διακοπών τους, η ΔΕΕ ξεκαθαρίζει στο πόρισμά της ότι δεν έχει επιτευχθεί βιομετρική ταυτοποίηση των προσώπων.

Τι αναφέρει το πρωτόκολλο των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

Σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθούν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η έκθεση σημειώνει ότι η πλήρης ταυτοποίηση προσώπου μέσω βιομετρικών στοιχείων, είναι είτε αδύνατη, είτε περιορίζεται στο επίπεδο της «προσομοίωσης». Ωστόσο, η σύνδεση των δύο ανδρών των διακοπών με τους δράστες των επεισοδίων θεωρείται ακλόνητη, καθώς βασίζεται στην απόλυτη ταύτιση των προσωπικών τους αντικειμένων (των σακιδίων) στις φωτογραφίες.

Ο ρόλος της 46χρονης και η σύνδεση με τη Βρετανία

Όσον αφορά την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, η αστυνομική έρευνα την εντοπίζει σε οπτικό υλικό από την ημέρα των επεισοδίων. Οι κάμερες δεν την κατέγραψαν έξω από τη Marfin, αλλά στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου, με τα χαρακτηριστικά της καλυμμένα από μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η εγκληματολογική έκθεση επισημαίνει ότι η γυναίκα της Σταδίου παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες ομοιότητες με τη γυναίκα των φωτογραφιών από τις διακοπές, χωρίς εντούτοις να γίνεται λόγος για αδιαμφισβήτητη, επιστημονική ταυτοποίηση.