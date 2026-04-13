Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα σε γκαλερί στου Ψυρρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι στις 04:00 τα ξημερώματα έβαλαν φωτιά στην Gallerie Eclectica, στην οδό Αγίων Αναργύρων 13.

Η ιδιοκτήτρια στην είσοδο του μαγαζιού της έγραφε: «This gallery is not genocide friendly – Αυτή η γκαλερί δεν δέχεται γενοκτόνους».

Η παραπάνω φράση έστρεψε το ενδιαφέρον των Αρχών στην αναζήτηση δραστών που είναι τάσσονται του Ισραήλ, καθώς αναφέρεται στη γενοκτονία της Γάζας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Δείτε εικόνες από την γκαλερί μετά τη φωτιά:

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιοχή του Ψυρρή κατακλύζεται από ισραηλινούς επενδυτές και τουρίστες. Η ιδιοκτήτριά της Gallerie Eclectica, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεχτεί στο παρελθόν πολλές φορές λεκτικές απειλές από υποστηρικτές της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη.

Το θύμα της εμπρηστικής επίθεσης και ιδιοκτήτρια της γκαλερί έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, περιγράφοντας την κατάσταση:

«Κυριακή του Πάσχα, 12.04.26

Η γιορτή που δε θα ξεχάσω ποτέ γιατί σήμερα τα ξημερώματα ένιωσα στο πετσί μου τι θα πει αγριότητα, μίσος, βαρβαρότητα. Σήμερα ένιωσα πιο κοντά από ποτέ με τον ευλογημένο λαό της Παλαιστίνης που δέχεται αντίστοιχες και πολύ πιο απάνθρωπες επιθέσεις κάθε λεπτό της ζωής του.

Όσοι είμαστε στον αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και ολων των μαχόμενων κατά αυτού του φασιστικού κράτους φωνάζουμε ότι ο σιωνισμός είναι εδώ, διπλα μας, καραδοκεί σε κάθε πράξη ελευθερίας και δικαίου. Ορίστε η απόδειξη. Έβαλαν φωτιά στο μαγαζί μου γιατί τους ενοχλούσε το μήνυμα στην πόρτα μου, στο Ψυρρή, στο δικο τους πια τσιφλίκι.

Όλοι οι μαγαζάτορες παραπονιούνται και τους κακολογούν, αλλά σήμερα με συμπόνια μου έλεγαν οι απόψεις σου είναι για σένα, σκέψου το παιδί σου.

Πως να σκεφτώ το παιδί μου να φοβάται να ανοίξει το στόμα του και να αρθρώσει τη λέξη γενοκτονία, ελευθερία, δικαιοσύνη;

Οι βάσιμες υποψίες μπορεί να μη γίνουν ποτέ αποδείξεις, καθώς το σιωνιστικό κεφάλαιο επελαύνει στην πτωχευμένη ελληνική οικονομία αλλά εγώ ξέρω ότι ο εμπρησμός του κόπου μου ήταν ένα μήνυμα σκέψου το παιδί σου».