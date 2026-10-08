Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή της Πετρούπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:40 τα ξημερώματα. Οι άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση, η οποία βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου 10, και αρχικά έσπασαν τον εξωτερικό υαλοπίνακα του καταστήματος.

Στη συνέχεια, έριξαν στο εσωτερικό ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, προκαλώντας την επίθεση.

Από την εμπρηστική επίθεση ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, καθώς εκείνη την ώρα το κατάστημα ήταν κλειστό, ενώ προκλήθηκαν μόνο μικρής έκτασης υλικές ζημιές από τη φωτιά.

Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό, αναζητώντας στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι δράστες, αλλά και να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.