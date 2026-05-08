Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ομόνοια, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (08/05) στην συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος.

Οι δράστες τοποθέτησαν τέσσερα γκαζάκια στην πίσω είσοδο του κτηρίου και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, σημειώνεται πως η πυρκαγιά δεν πήρε έκταση.

Η κρατική ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα, καθώς αυτή την ώρα εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της γύρω περιοχής.