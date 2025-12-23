Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στην Θεσσαλονίκη, που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο, ενώ σε αυτό επέβαινε και ένας αστυνομικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία ομάδα περίπου 10 ατόμων έριξε βόμβες μολότοφ στο περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Από την επίθεση, σύμφωνα με το thestival, προκλήθηκαν ζημιές στον προφυλακτήρα και την πλαϊνή πλευρά του οχήματος ενώ ο αστυνομικός το εγκατέλειψε εγκαίρως.

Οι δράστες διέφυγαν προς την Άνω Πόλη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. H Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές 9 υπόπτων.