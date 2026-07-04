Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος του κτηρίου στη Θεσσαλονίκη, που έγινε στόχος θανατηφόρας εμπρηστικής επίθεσης. Από το χτύπημα έχασε τη ζωή της η Βάγια, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και πλέον έχει πάρει εξιτήριο, μίλησε στην ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόμο που έζησαν οι ένοικοι, τις αλλεπάλληλες εκρήξεις, αλλά και την αγωνιώδη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή η κόρη της άτυχης γυναίκας.

«Οι ζημιές φτιάχνονται, η ζωή δεν γυρίζει πίσω»

Αυτή την ώρα, στην πολυκατοικία έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες επισκευές για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών, με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε σοκ και να ζητά την άμεση σύλληψη των δραστών.

«Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι εργασίες στο κτήριο άρχισαν, όμως η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισκιάζει τα πάντα. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στους οικείους της. Η καθημερινότητά μας έχει διαλυθεί, προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας μετά από αυτό το ισχυρό σοκ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένοικος.

Το χρονικό της εφιαλτικής νύχτας

Ανακαλώντας τις στιγμές της επίθεσης, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε πως κατέβηκε στα χαμηλότερα πατώματα μόλις άκουσε τον πρώτο εκκωφαντικό θόρυβο, αντικρίζοντας ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες.

«Αποφάσισα να μην βγω στο δρόμο φοβούμενος μια ενδεχόμενη έκρηξη. Επέστρεψα αμέσως στο σπίτι μου και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ακούστηκε το δεύτερο “μπαμ”. Από το ωστικό κύμα διαλύθηκαν πόρτες και τζάμια, ενώ η σκάλα της πολυκατοικίας μετατράπηκε σε μια τεράστια καμινάδα», σημείωσε.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το κτήριο πνίγηκε στους μαύρους καπνούς, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική: «Ήταν αδύνατο να αναπνεύσεις, ένιωθες αμέσως ένα έντονο κάψιμο στους πνεύμονες».

Η διάσωση της Αφροδίτης Νέστορα στο μπαλκόνι

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό πώς βρέθηκε στο διαμέρισμά του η κόρη του θύματος, Αφροδίτη Νέστορα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από το φονικό σκηνικό.

«Στην προσπάθειά της να σωθεί, ανέβηκε στους πάνω ορόφους αναζητώντας μια ανοιχτή πόρτα. Έτσι μπήκε στο δικό μας σπίτι. Την εντόπισα στο μπαλκόνι, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και σε βαθύ σοκ. Της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες και φώναξα αμέσως τους διασώστες να την κατεβάσουν», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι η κοπέλα είχε εμφανή εγκαύματα στα άκρα και, μόλις ανέκτησε τις αισθήσεις της, καλούσε σε βοήθεια τους γονείς της.

Μια ήσυχη γειτονιά χωρίς προηγούμενες απειλές

Ολοκληρώνοντας τη μαρτυρία του, ο ένοικος ξεκαθάρισε πως τίποτα στο παρελθόν δεν προμήνυε μια τέτοια τραγωδία, καθώς δεν είχαν υπάρξει ύποπτες κινήσεις ή προειδοποιήσεις.

«Δεν είχαμε δεχτεί ποτέ απειλητικά μηνύματα, ούτε είχε συμβεί κάτι περίεργο. Πρόκειται για μια απόλυτα ήσυχη, οικιστική περιοχή με ελάχιστα μαγαζιά. Δεν είχε υποπέσει τίποτα ανησυχητικό στην αντίληψή μας», κατέληξε.

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