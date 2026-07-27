Δύο μοιραία περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στις ακτές της Αλεξανδρούπολης, με θύματα δύο τουρίστες λουόμενους. Πρόκειται για δύο υπηκόους Βουλγαρίας, ηλικίας 73 και 82 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που απολάμβαναν το μπάνιο τους σε πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής.

Το πρώτο τραγικό συμβάν καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, 26 Ιουλίου, στην παραλία του Ε.Ο.Τ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ένας 73χρονος άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Αν και η ναυαγοσώστρια της παραλίας επενέβη άμεσα, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρει. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.), όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Κυριακής, το σκηνικό επαναλήφθηκε στην παραλία «Δελφίνι». Αυτή τη φορά, ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα ένας 82χρονος, επίσης Βούλγαρος υπήκοος. Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Π.Γ.Ν.Α., όπου επιβεβαιώθηκε η κατάληξή του.

Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών, οι λιμενικές αρχές έχουν παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, την οποία θα αναλάβει το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου της πόλης.