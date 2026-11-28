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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 8 το πρωί και ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Παιανίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Μοιραία η εκτροπή για τον νεαρό
Το περιστατικό αποδείχθηκε μοιραίο για τον 22χρονο που βρισκόταν στο τιμόνι. Ο νεαρός οδηγός ανασύρθηκε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.