Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 8 το πρωί και ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Παιανίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Μοιραία η εκτροπή για τον νεαρό

Το περιστατικό αποδείχθηκε μοιραίο για τον 22χρονο που βρισκόταν στο τιμόνι. Ο νεαρός οδηγός ανασύρθηκε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.