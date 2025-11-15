Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Υπόσχονταν «χρυσές» επενδυτικές ευκαιρίες στο καζίνο Λουτρακίου σε ανυποψίαστους πολίτες και στο τέλος τους … ξάφριζαν, αποσπώντας ποσά που ξεπερνούσαν και το ένα εκατομμύριο. Η «Συμμορία των καζίνο» είχε ως αρχηγό έναν πρώην αστυνομικό και υπαρχηγό τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη spa, Ευάγγελο Βουγιουκλάκη. Είχε εξαπατήσει, μεταξύ άλλων, τον πρώην παίκτη ριάλιτι, Σπύρο Μαρτίκα και τον γνωστό τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη.

Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικοί. Στην πρώτη από τις συνομιλίες ο αρχηγός της οργάνωσης μιλούσε με ένα από τα θύματά της. Η συζήτηση γίνεται την περίοδο που του είχαν ήδη αποσπάσει 50.000 ευρώ και του είχαν επιστρέψει μόνο 7.500 ευρώ. Ο αρχηγός πιέζει το θύμα να βρει άμεσα και να του παραδώσει επιπλέον το χρηματικό ποσό των 50.000 σε μετρητά. Ο πρώην Αστυνομικός λέει ψέματα στο θύμα ότι θα μεσολαβήσει στις διαδικασίες του καζίνο Λουτρακίου, έτσι ώστε να κερδίσει, σε κλήρωση, ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις Τράπεζες.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός: Όχι μεταφορά, φίλε, γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες (50.000) ε, πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και αρ.. και μύδια.

Θύμα: Ήθελα να στο πω Α. είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά.

Αρχηγός: Μη φωνάζεις ρε, θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη.

Θύμα: Ναι εντάξει ωραία.

(…)

(…) Αρχηγός: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και στο άλλο.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ό,τι πούμε, ό,τι πούμε να γίνει.

Θύμα: Όχι ρε, εννοείται, ρε Α.

Αρχηγός: Για να μπορώ, κατάλαβες, να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω.

Θύμα: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α. (…) Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε, το πενηντάρι.

Αρχηγός: Ένα μήνα δε το ‘παμε, ρε φίλε;

Θύμα: Εντάξει, τέλεια.

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000.

Θύμα: 174; Έλα, τί είναι;

Αρχηγός: Ναι, είναι το SUPER TURBO.

(…)

(…) Θύμα: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α;

Αρχηγός: 8 Φεβρουαρίου.

Θύμα: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

Αρχηγός: Ναι ρε, ένα προς τρία, θα πληρώσεις εκεί.

Θύμα: Δηλαδή πόσο θα βγει;

Αρχηγός: Ε, βάλε το 1 προς 3, πόσο είναι 170.

Θύμα: Ε, εξήντα;

Αρχηγός: Ε, κάνα εξηντάρι εκεί.

(…)

(…) Θύμα: Εντάξει, εντάξει Α., ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει;

Θύμα: Εντάξει, τέλος.

Αρχηγός: Με βολεύει και μένα την Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα.

Θύμα: Δηλαδή;

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε, συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%).

Θύμα: Άρα τη Τετάρτη πόσο, για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το πενήντα (50), το πενήντα (50), δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το πενήντα (50) θα γίνει πενήντα πέντε (55) ή πενήντα δυόμισι (52,5) ή πενήντα πέντε (55).

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα πενήντα που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το πενηντάρι (50) αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη, θα το πάρω σε ένα μήνα, γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε ένα μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι (50), το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Η αναφορά στον Μαρτίκα

Στη δεύτερη συνομιλία, ένα μέλος της οργάνωσης και ο υπαρχηγός, Βουγιουκλάκης, αναφέρονται σε μία διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο τελευταίος και αφορούσε μία πλάκα χρυσού. Οι δύο άνδρες αναφέρονται και στον Σπύρο Μαρτίκα, αλλά και στις πλάκες χρυσού που του απέσπασαν.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και …

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει: ώπα φίλε, τι έγινε εδώ; Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

«Μου φάνηκε καλός», έλεγαν για θύμα

Σε άλλο διάλογο, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός μιλούσαν για ένα υποψήφιο θύμα και το πού θα συναντηθούν μαζί του.

Υπαρχηγός: Καλά, σπίτι είμαι δεν κάνω τίποτα. Ε, με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Ένας είδε το τέτοιο με το Ρ., μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω και ένα μασάζ λέει και το πουλάω και αυτό λέει στο Χαϊδάρι.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Λέω θα το έχεις πάρει τώρα λέω για να το πουλάς και δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι, μου λέει ακριβώς.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μου λέει αύριο δεν μπορώ, αλλά τη Δευτέρα, μου λέει, 12:30 η ώρα.

Αρχηγός: Ναι.

(…)

(…) Υπαρχηγός: Θες να πάμε μαζί;

Αρχηγός: Πάμε ρε.

Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός.

Αρχηγός: Ό,τι θες, ό,τι θες, πάμε.

Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

Αρχηγός: Ωραία.

(…)

(…) Αρχηγός: Βάγγο, καλημέρα.

Υπαρχηγός: Καλημέρα, τι κάνεις;

Αρχηγός: Λοιπόν 8 η ώρα να κλείσω κάτω;

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι, κλείσε οχτώ. Κάτσε να τον πάρω και ένα τηλέφωνο, για επιβεβαίωση. Εμείς έχουμε έξι η ώρα ραντεβού στο παλατάκι, να τον πάρω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχω πει στον Δ. να μου φέρει το δικό του.

Αρχηγός: Μόνος του θα έρθει;

Υπαρχηγός: Μόνος του, ναι.

Αρχηγός: Ωραία, ωραία. Άρα, είναι να είμαστε οι τρεις μας; Καλύτερα!

Υπαρχηγός: Όχι, οι τρεις μας, θα έρθει και ο Ε. για να μου φέρει από πίσω σα συνοδεία με άλλο αυτοκίνητο, με το δικό του.

Τα πλακάκια χρυσού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία του Βουγιουκλάκη με έναν άλλον άνδρα με το όνομα «Στέλιος», αλλά και ένα τρίτο πρόσωπο αγνώστων στοιχείων, καθώς συζητούν για απομιμητικές χρυσές λίρες.