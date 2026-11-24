Ένα δήθεν φορολογικό πρόστιμο και οι υποτιθέμενες επείγουσες οφειλές συγγενών έγιναν το πρόσχημα για να αποσπάσουν απατεώνες χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα από τρεις ηλικιωμένους στις Σέρρες. Μόνο από μία 88χρονη σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας αφαίρεσαν 100.000 ευρώ, ενώ μια 91χρονη παρέδωσε 70 χρυσές λίρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, οι δύο γυναίκες εξαπατήθηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Θύμα αντίστοιχης απάτης έπεσε και ένας 82χρονος στην πόλη των Σερρών.

Ο «βοηθός λογιστή» και το ανύπαρκτο πρόστιμο

Η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου από άνδρα που συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή της. Της είπε ότι εκκρεμούσε μεγάλο φορολογικό πρόστιμο και την πίεσε να ενεργήσει αμέσως, επικαλούμενος κίνδυνο κατάσχεσης της περιουσίας της.

Με αυτό το πρόσχημα, την έπεισε να συγκεντρώσει τα μετρητά που είχε στο σπίτι, προκειμένου δήθεν να γίνει «καταγραφή» τους και να τακτοποιηθεί η οφειλή.

Η γυναίκα παρέδωσε 100.000 ευρώ σε συνεργό του, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της ως «εισπράκτορας» του λογιστικού γραφείου. Αργότερα αντιλήφθηκε την εξαπάτηση και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Προσποιήθηκε τον εγγονό της και πήρε 70 χρυσές λίρες

Την ίδια ημέρα, σε χωριό του ίδιου δήμου, ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε 91χρονη προσποιούμενος τον εγγονό της.

Υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε επείγον πρόβλημα με την Εφορία και χρειαζόταν χρήματα για να αποφύγει κυρώσεις ή ακόμη και σύλληψη. Επειδή η ηλικιωμένη δεν είχε το ποσό που της ζητούσε σε μετρητά, την καθοδήγησε να συγκεντρώσει χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Λίγο αργότερα, συνεργός του έφτασε στο σπίτι για να παραλάβει όσα είχε συγκεντρώσει. Η 91χρονη του παρέδωσε 70 χρυσές λίρες.

Λίρες και κοσμήματα από 82χρονο

Με παρόμοιο τέχνασμα εξαπατήθηκε και ένας 82χρονος στην πόλη των Σερρών. Άγνωστος προσποιήθηκε τον εγγονό του και, επικαλούμενος εκκρεμότητα με την Εφορία, κατάφερε να του αποσπάσει οκτώ χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.