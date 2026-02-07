Εννέα φωτογραφίες, πορνογραφικής φύσεως, της 7χρονης κόρης της εντοπίστηκαν στο κινητό της 38χρονης που συνελήφθη την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, στον Βόλο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας πολίτης βρήκε το κινητό της γυναίκας – το οποίο είχε χάσει -, το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει και τότε πρόσεξε τις φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό της ανήλικης. Ο άνδρας παρέδωσε τη συσκευή στην ΕΛ.ΑΣ.

Εν συνεχεία, εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς και εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσημη έρευνα. Ως αποτέλεσμα, στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της.

Ο αδερφός της κατηγορούμενης, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Ήρθα σε επαφή με τον γαμπρό μου, έμαθα, και έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Θα πάω το απόγευμα να τη δω. Δεν μου έχει πει λεπτομέρειες, τα έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη, έτσι μου είπε. Εμείς έχουμε βγάλει φωτογραφίες και έχουμε στείλει στη γιατρό, να δει σημάδια, να δει οτιδήποτε που χρειάζεται. Μου είπε ότι από την Πέμπτη έχει συλληφθεί. Και εγώ το μαθαίνω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ γιατί το έμαθα τελευταία στιγμή. Εντάξει δεν έχουμε και τόσο ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά αδερφή μου είναι προς Θεού».

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ… Και στην αρχή όταν με πήρατε, να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν καμία απάτη. Εγώ να το πω αλλιώς: αν ήταν προϊόν παιδικής πορνογραφίας θα ήταν μόνο επτά φωτογραφίες; Δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες;», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας έχει ασκήσει δίωξη για παιδική πορνογραφία στην 38χρονη, η οποία παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου.