Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», φώναξαν με οργή οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα (13/11), αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων, έφτασε με πορεία στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα έξω από το γραφείου του υφυπουργού.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Στη συνέχεια προσπάθησαν να εισβάλλουν στο γραφείο του υφυπουργού, ζητώντας συνάντηση μαζί του εδώ και τώρα.

Πηγή: larissanet.gr