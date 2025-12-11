Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 90χρονο που έθαψε ζωντανό σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και το πρόσωπο του σκύλου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και το πρόσωπο του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας και υπέφερε

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του. Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 90χρονος μετά την απολογία του

«Νόμιζα πως ήταν νεκρό», είπε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικαλούμενος τον νομικό ισχυρισμό της πλάνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εις βάρος του επιβλήθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.