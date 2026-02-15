Την έντονη δυσαρέσκεια και την οργή τους εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών για την παρουσία του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Κυρανάκης, στο τριετές μνημόσυνο που τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, μετέβη στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρίσκονταν ο υπουργός και ο Μητροπολίτης και, σε έντονο ύφος, εξέφρασε την αγανάκτησή της.

«Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει το σωστό», ανέφερε, αποχωρώντας στη συνέχεια από τον χώρο. Από την πλευρά της, η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, χαρακτήρισε «θρασύτατη» την παρουσία του υπουργού, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκε με έκπληξη τη συμμετοχή του στο μνημόσυνο.

Η Ρούλα Τζαβάρα, αδελφή θύματος, δήλωσε ότι δεν ανέμενε την παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου και υπογράμμισε πως, αν το γνώριζε, δεν θα είχε μεταβεί στον χώρο. «Διανύσαμε 200 χιλιόμετρα για να έρθουμε. Είδαμε ότι επειδή είναι και Απόκριες, έβαλαν τη «στολή του πένθους» και ήρθαν. Ήταν τρία δύσκολα χρόνια, παλεύουμε με χίμαιρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν. Δεν υπήρχε λόγος• είναι τόπος θλίψης, όχι χώρος πολιτικών δηλώσεων».

Το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με οικογένειες, συγγενείς και φίλους των 57 θυμάτων να δίνουν το «παρών». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Μητροπολίτης ανέγνωσε τα ονόματα των θυμάτων, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.