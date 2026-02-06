Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία , «έδωσε» σήμερα στους ανακριτές, το όνομα ενός συνεργού του από την Κίνα.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, είχαν ήδη εντοπίσει οι ελληνικές Αρχές, μετά από επισταμένη έρευνα.

Στις έρευνες, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, συμμετέχει και η ΕΥΠ. Οι Αρχές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλαξε ο συλληφθείς Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον χειριστή του.

Σημειώνεται ότι ο 54χρονος αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών, με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, με πρόσβαση ως διοικητής μονάδας σε απόρρητες πληροφορίες, όπως οι συχνότητες των νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μέσων, τα επιχειρησιακά σχέδια και οι κινήσεις του προσωπικού.

Τα ίχνη που οδήγησαν στον εντοπισμό του και τελικά στη σύλληψή του, προέρχονται από διάφορες πηγές.

Συγκεκριμένα, πριν από δύο μήνες, η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν το ΝΑΤΟ.

ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν τη δράση του για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

Ο Σμήναρχος συνελήφθη πριν στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών στην Κίνα.

Στους υπολογιστές και στα USB βρέθηκαν πλήθος πληροφοριών που είχε στείλει στην Κίνα.

Στον στρατιωτικό ασκήθηκε ποινική δίωξη για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα.

Δείτε βίντεο από την έξοδο του Σμηνάρχου από το Αεροδικείο:

Το ταξίδι στην Κίνα και η επίσκεψη στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αροπορίας ταξίδεψε στην Κίνα. Σε αυτό το ταξίδι έμαθε περισσότερες πληροφορίες για τον στρατολόγο του, αλλά και τη συνέχιση της μυστικής επιχείρησης.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, λίγους μήνες μετά, ήρθε και ο στρατολόγος του και τότε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Κινέζος φέρεται να του παρέδωσε και το ειδικό λογισμικό αποκρυπτογράφησης, με το οποίο μπορούσε ανά πάσα στιγμή να φωτογραφίζει τα απόρρητα έγγραφα.

Στη συνέχεια έκανε την απαραίτητη κωδικοποίηση και τα έστελνε.

Αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισοβίων

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (10/2) ζήτησε και πήρε από το Αεροδικείο Αθηνών ο Σμήναρχος (Χ.Φ.) που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος αξιωματικός υπηρετούσε ως Διοικητής στην 128η Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) στο Καβούρι.

Ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού αντιμετωπίζει κακούργημα και είναι κάτι που πρώτη φορά το συναντάμε σε αντίστοιχη περίπτωση.

Η ποινή που προβλέπεται είναι έως και ισόβια, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του κινδυνεύει ακόμη και με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, κάτι που σημαίνει ότι μόλις εκτίσει την ποινή του θα είναι παράνομος στη χώρα μας.

Ο Χ.Φ. εκπροσωπείται από δύο δικηγόρους, οι οποίοι σήμερα έλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας.

«Είναι ψύχραιμος και θέλει να αποτυπωθεί η αλήθεια» δήλωσε ο δικηγόρος του Βασίλης Χειρδάρης.

Ο κατηγορούμενος Σμήναρχος έμεινε σχεδόν πέντε ώρες στο γραφείο της Στρατιωτικής Εισαγγελέως και του Στρατιωτικού Ανακριτή και μέχρι την Τρίτη θα κρατείται στην Αερονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέδειξε ονομαστικά τον Κινέζο συνεργό του και ομολόγησε ότι διέρρε ευαίσθητες μυστικές πληροφορίες των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κίνα έναντι αμοιβής.

Περιέγραψε, επίσης, με κάθε λεπτομέρεια πώς φωτογράφιζε επίσημα έγγραφα και τα έστελνε στους εντολοδόχους του.

Επιπλέον, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.