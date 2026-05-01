Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα έξω από γνωστό μπαρ της πόλης στο Ηράκλειο. Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων φέρεται να είχαν όπλα και ο τρίτος μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του μπαρ.

Το χρονικό

Δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών, και ένα ακόμα πρόσωπο, το οποίο προς το παρόν δεν κατονομάζεται, φέρονται να εμπλέκονται στο ασύλληπτο σκηνικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο σε γνωστό μπαρ της πόλης, όπως γράφει το Cretalive.gr

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ήδη ο 23χρονος από τα αδέρφια, ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο όταν εγκατέλειψαν κακήν-κακώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από καταδίωξη και ενώ κινούνταν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας.

Νωρίτερα, οι τρεις νεαροί, θέλησαν να μπούνε στο μπαρ, όμως ο Αλβανός πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οσμίστηκε φασαρίες και τους απέπεμψε, δεν προέβλεψε όμως την «εκρηκτική» συνέχεια της υπόθεσης. Κατά την ΕΛ.ΑΣ οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και γύρισαν στο χωριό τους, σε περιοχή της Μεσσαράς. Τους αποδίδεται ότι πήραν μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Επέστρεψαν στο μπαρ και εκεί πια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν υπό την απειλή δύο πιστολιών, χρώματος μαύρου και ασημί, τον 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο και ακολούθως του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο. Φέρεται να έριξαν και δύο στον αέρα, με αβολίδωτα.

Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να τραπούν σε φυγή, όμως τους καταδίωξαν αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στην περιοχή. Ακόμα και ο Αλβανός τραυματίας, ο οποίος είχε πλημμυρίσει στο αίμα, προσπάθησε να τους ακολουθήσει με τα πόδια και στο δρόμο εντοπίστηκαν αρκετά ίχνη αίματος. Οι δράστες μπήκαν ανάποδα στην Λεωφόρο Ιωνίας, έναν από τους πλέον κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Μάλιστα φέρονται να τράκαραν και σταθμευμένο αυτοκίνητο (δείτε φώτο) και έτσι αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το δικό τους όχημα και να διαφύγουν με τα πόδια. Ο 23χρονος, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο και συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, με τα σπασμένα τζάμια και τα ίχνη αίματος, μεταφέρθηκε με γερανό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.