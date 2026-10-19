Σε πλήρη απομόνωση και σε κατάσταση έκδηλου πανικού παραμένει στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Daily Mail. Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να πραγματοποίησε απεγνωσμένες τηλεφωνικές επαφές με ισχυρά πρόσωπα της Ουάσινγκτον και των αμερικανικών ΜΜΕ τις προηγούμενες ημέρες που βγήκαν στην επιφάνεια οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της, σε μια ύστατη προσπάθεια να διασώσει τη θέση της και να κατευνάσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα απελπισμένα τηλέφωνήματα της Κίμπερλι σε πρώην συμμάχους

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, η Γκίλφοϊλ αναζήτησε υποστήριξη από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας του να μεσολαβήσει προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο. Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Ωστόσο, οι προσπάθειές της έπεσαν στο κενό, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ακόμη και να απαντήσει στις τηλεφωνικές της κλήσεις.

Παράλληλα, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News επικοινώνησε απευθείας με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, απαιτώντας την απόσυρση επιβαρυντικών δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Ο Μέρντοχ, ωστόσο, αρνήθηκε να υποκύψει στις πιέσεις της.

Το χρονικό της… πτώσης

Η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ήρθε ως αποτέλεσμα μιας σειράς αποκαλύψεων για πιθανή διαφθορά. Μεταξύ των κατηγοριών, αναφέρεται ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντέτερς, για την κάλυψη προσωπικών της χρεών, υποσχόμενη ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη.

Επιπλέον, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι καυχιόταν για τις διασυνδέσεις της με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν τα πολυτελή ταξίδια της. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που μάλιστα βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Δεν την φοβάται πια κανείς»

Στην πρεσβευτική κατοικία της Αθήνας, η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα έκρυθμη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η Γκίλφοϊλ έχει χάσει κάθε έρεισμα στο εσωτερικό της πρεσβείας, με το προσωπικό να αρνείται πλέον να εκτελέσει τις εντολές της.

«Οι άνθρωποι στην πρεσβεία δεν τη φοβούνται πια. Κανείς δεν την ακούει», ανέφερε ελληνική πηγή, περιγράφοντας την Γκίλφοϊλ κλεισμένη στην κατοικία της να φωνάζει στους πρώην συνεργάτες της και να τους κατηγορεί για διαρροές. Της έχει δοθεί διορία μέχρι το τέλος του μήνα για να εκκενώσει το ακίνητο, ενώ η ίδια φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσωπα του περιβάλλοντός της που μέχρι πρότινος επιδίωκαν την επαφή μαζί της, σπεύδουν τώρα να διαγράψουν κοινές φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απομακρυνόμενοι πλήρως από την έκπτωτη διπλωμάτη.