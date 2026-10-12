Στο πένθος έχει βυθιστεί η Θεσσαλονίκη μετά τον τραγικό θάνατο μιας 20χρονης κοπέλας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου.

Η νεαρή φέρεται να κατανάλωσε ποσότητα MDMA, γνωστό και ως έκσταση, ενώ βρισκόταν με έναν φίλο της σε rave πάρτι σε πολυχώρο στα ανατολικά της πόλης. Λίγο αργότερα η 20χρονη κατέρρευσε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Αναμένονται οι απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να ρίξουν φως μέσα από τη νεκροψία-νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Στο πλευρό της οικογένειας θα βρίσκεται ως τεχνικός σύμβουλος ο ιατροδικαστής κ. Λέων, ο οποίος μεταβαίνει από την Αθήνα ειδικά για να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Σύλληψη του φίλου της και έρευνες για τον προμηθευτή

Την ίδια ώρα, ο φίλος της 20χρονης, ο οποίος ήταν μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές, λαμβάνοντας προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να προμήθευσε τις μοιραίες ουσίες στους δύο νέους.

«Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο»

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ παραμένουν οι γονείς της άτυχης κοπέλας, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν τη σκληρή πραγματικότητα. Ο πατέρας της 20χρονης βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ προχώρησε και σε ανάρτηση για την οικογενειακή τους τραγωδία. Σε δηλώσεις του τόνισε χαρακτηριστικά πως εύχεται το δικό του παιδί να είναι το τελευταίο που πεθαίνει από ναρκωτικά, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει το έργο των αστυνομικών αρχών, ώστε να εντοπιστεί ο προμηθευτής και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.