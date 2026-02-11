Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 31χρονος ημεδαπός – μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής -8- κιλά και -200- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.