Συναγερμός σήμανε στην αγορά τροφίμων καθώς ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχωρά στην άμεση ανάκληση παρτίδας από γνωστό συσκευασμένο κρεατοσκεύασμα, λόγω ανίχνευσης του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.).

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το έτος 2026, πραγματοποίησε δειγματοληψία σε παρασκεύασμα κρέατος. Μετά τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστώθηκε η παρουσία του επικίνδυνου παθογόνου βακτηρίου στο δείγμα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ποιο προϊόν ανακαλείται – Τα στοιχεία της παρτίδας

Πρόκειται για το προϊόν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από τον Φορέα:

Εμπορική ονομασία: «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΥΦΑΝΤΗΣ»

«ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΥΦΑΝΤΗΣ» Ημερομηνία ζύγισης: 24/06/2026

24/06/2026 Ημερομηνία ανάλωσης: 08/07/2026

08/07/2026 Εταιρεία παραγωγής: «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η οδηγία του ΕΦΕΤ προς τους καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την παραγωγό εταιρεία την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την εσωτερική αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, απευθύνεται σαφής και αυστηρή σύσταση προς τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν με τις παραπάνω ημερομηνίες, να μην το καταναλώσουν για την προστασία της υγείας τους.