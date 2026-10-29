Στην ανάκληση επιδορπιών πρωτεΐνης με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση των συγκεκριμένων προϊόντων στην ελληνική αγορά, έπειτα από καταγγελία καταναλωτή. Η παρασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ανάκληση των εμπλεκωμένων παρτίδων.

Η ανάκληση αφορά τα επιδόρπια Arla protein, σε πλαστικές συσκευασίες των 200 γραμμαρίων, στις ακόλουθες γεύσεις:

Σοκολάτα «Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding» με ημερομηνίες παραγωγής 11/06/2026, 11/07/2026 και 12/07/2026 και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από αντίστοιχα 07/04/2027, 07/05/2027, 08/05/2027

Βανίλια-μπισκότο «Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 30/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26/04/2027.

Αλατισμένη καραμέλα «Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 27/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 23/04/2027.

Τα προϊόντα έχουν διατεθεί σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ελλάδα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση όλων των εμπλεκόμενων παρτίδων από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην καταναλώσουν, λόγω του ενδεχομένου παρουσίας ξένων σωμάτων στις συσκευασίες.