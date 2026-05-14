Στην ανάκληση παρτίδας των μπισκότων «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα» προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Η ανάκληση αφορά τη συσκευασία καθαρού βάρους 126gr. με ημερομηνία λήξεως 30/07/26, χώρα προέλευσης Δ. Σερβίας, το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το προϊόν εξετάστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους και χαρακτηρίστηκε «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ», καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν.