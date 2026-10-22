Στην προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας noodles της εταιρείας Maggi προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από σχετική ενημέρωση από την εταιρεία Nestlé Ελλάς Α.Ε.

Η απόφαση ελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι τεμάχια του προϊόντος δεν φέρουν ελληνική επισήμανση, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για καταναλωτές με αλλεργίες ή δυσανεξίες σε συγκεκριμένα συστατικά.

Η διαδικασία απόσυρσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ.

Τα στοιχεία του προϊόντος που ανακαλείται

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το εξής προϊόν:

Ονομασία προϊόντος: MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g

Ημερομηνία λήξης: 06/2027

Αριθμός παρτίδας: 6248T92511

Οι αλεργιογόνοι παράγοντες και η προειδοποίηση του ΕΦΕΤ

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μια σειρά από αλλεργιογόνες ουσίες, οι οποίες λόγω της έλλειψης ελληνικής ετικέτας δεν αναγράφονται στη γλώσσα μας.

Ειδικότερα, τα noodles περιέχουν:

Σιτάρι

Σόγια

Σέλινο

Αυγά

Γάλα

Μουστάρδα (σινάπι)

Σουσάμι

Τα παραπάνω συστατικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με σχετική ευαισθησία. Για το λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα και παρουσιάζουν αλλεργία σε κάποιο από αυτά τα συστατικά, να μην το καταναλώσουν.

Σε εξέλιξη η διαδικασία απόσυρσης

Η εταιρεία Nestlé Ελλάς Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης, υπό την άμεση εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναρτήσει σχετική ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, προκειμένου να διευκολύνει την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού.