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Στην προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας noodles της εταιρείας Maggi προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από σχετική ενημέρωση από την εταιρεία Nestlé Ελλάς Α.Ε.
Η απόφαση ελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι τεμάχια του προϊόντος δεν φέρουν ελληνική επισήμανση, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για καταναλωτές με αλλεργίες ή δυσανεξίες σε συγκεκριμένα συστατικά.
Η διαδικασία απόσυρσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ.
Τα στοιχεία του προϊόντος που ανακαλείται
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το εξής προϊόν:
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Ονομασία προϊόντος: MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g
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Ημερομηνία λήξης: 06/2027
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Αριθμός παρτίδας: 6248T92511
Οι αλεργιογόνοι παράγοντες και η προειδοποίηση του ΕΦΕΤ
Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μια σειρά από αλλεργιογόνες ουσίες, οι οποίες λόγω της έλλειψης ελληνικής ετικέτας δεν αναγράφονται στη γλώσσα μας.
Ειδικότερα, τα noodles περιέχουν:
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Σιτάρι
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Σόγια
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Σέλινο
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Αυγά
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Γάλα
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Μουστάρδα (σινάπι)
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Σουσάμι
Τα παραπάνω συστατικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με σχετική ευαισθησία. Για το λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα και παρουσιάζουν αλλεργία σε κάποιο από αυτά τα συστατικά, να μην το καταναλώσουν.
Σε εξέλιξη η διαδικασία απόσυρσης
Η εταιρεία Nestlé Ελλάς Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης, υπό την άμεση εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναρτήσει σχετική ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, προκειμένου να διευκολύνει την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού.