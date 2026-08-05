Συναγερμός έχει σημάνει στις ελεγκτικές αρχές μετά την ενημέρωση που έλαβε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF). Ειδικότερα, εντοπίστηκε στην ελληνική αγορά η διακίνηση καραμελών – ζελεδακίων, στα οποία ανιχνεύτηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις οι ουσιαστικές δραστικές ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι περιέχουν και τη μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD).

Ποιο είναι το προϊόν που ανακαλείται

Πρόκειται για το γλύκισμα με ονομασία πώλησης «Cookies Delta 9 Gummies infused» και εμπορική ονομασία «London Pound Cake75», σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων.

Το συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται από τις ΗΠΑ και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «BIOMINERALES PHARMA EUROPE» σε διάφορα σημεία πώλησης.

Το «τρίκ» με την επισήμανση και η παρέμβαση του ΕΦΕΤ

Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ, το προϊόν φέρει στη συσκευασία του την ένδειξη «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, επειδή διαθέτει τη μορφή, τη σύσταση και την παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων (ζελεδάκια), η κατανάλωσή του από τους πολίτες θεωρείται εύλογα αναμενόμενη.

Για τον λόγο αυτό, εμπίπτει πλήρως στην έννοια του τροφίμου βάσει της νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς που αναγράφει ο κατασκευαστής στη συσκευασία.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων από την αγορά, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω γλύκισμα να μην το καταναλώσουν σε καμία περίπτωση.