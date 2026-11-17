Στην άμεση ανάκληση γνωστής μάρκας με ρυζογκοφρέτες από την ελληνική αγορά προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά από καταγγελίες καταναλωτών και σχετικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την παρουσία σκουληκιών στο προϊόν.Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε επιθεώρηση προκειμένου να διερευνήσει τις αναφορές των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εξετάστηκε το προϊόν «Rice Up Parmesan Rice Cakes» (ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα), σε συσκευασία των 60 γραμμαρίων. Κατά τον έλεγχο της παρτίδας με κωδικό L07 26 27 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27, διαπιστώθηκε πράγματι η ύπαρξη σκουληκιών. Το εν λόγω τρόφιμο εισάγεται στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και διακινείται στην εγχώρια αγορά από την εταιρεία «Καμπάση ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τα ευρήματα, η επιχείρηση ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία απόσυρσης της συγκεκριμένης παρτίδας από τα ράφια των καταστημάτων, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΕΦΕΤ απευθύνει αυστηρή σύσταση στους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν με τα παραπάνω στοιχεία (παρτίδα και ημερομηνία λήξης), να μην το καταναλώσουν σε καμία περίπτωση.