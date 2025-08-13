Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση με την μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Βολισσό και πλέον επεκτάθηκε σε τέσσερα μέτωπα, ήτοι σε Βολισσό, Πισπιλούντα, Ποταμιά και Ρεστά. Το νέο μέτωπο, εκδηλώθηκε μετά τις 12 το βράδυ, στην περιοχή των Ρεστών, στον Κοφινά, ένα σημείο που είχε καεί ξανά πριν από περίπου ένα μήνα. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Το νησί παραμένει σε πύρινο κλοιό με την πυρκαγιά η οποία κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού να κινείται πλέον νοτιότερα και να καίει ανεξέλεγκτη. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο χωριά της περιοχής, όπως της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών, των Κηπουριών, της Παρπαριάς και των Χαλάνδρων.

Το τελευταίο μήνυμα 112 που ήχησε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Αφροδίσια, Κέραμος και Κουρούνια να απομακρυνθούν μέσω Καμπιάς, προς Χίο.

Στο Νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

Στο Νοσοκομείο Χίου, μεταφέρθηκαν 4 πυροσβέστες από τα μέτωπα της Βόρειας Χίου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων αλλά και εγκαυμάτων.

Στη Χίο επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά: 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο». Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα).

Η πυρκαγιά στην Αγία Μαρκέλλα

Η πυρκαγιά έφθασε έως το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, απειλώντας τόσο την πίσω πλευρά του Μοναστηριού όσο και, από την πλευρά της παραλίας, το εστιατόριο του χώρου.

62 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό

Το Λιμενικό απεγκλώβισε 62 άτομα που βρίσκονταν στις παραλίες Λιμνιά της Βολισού και Αγία Μαρκέλα.

Πηγή: www.politischios.gr