Ισχυρότατη νεροποντή έπληξε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν γύρω στις 21:30 και μέσα σε ελάχιστα λεπτά εξαπλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης.

Η καταρρακτώδης βροχή, που συνοδευόταν από κεραυνούς, μετέτρεψε κεντρικές οδικές αρτηρίες σε ορμητικούς χειμάρρους, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στο κέντρο, όπου η κίνηση διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις, όπως αποτυπώνεται και σε χαρακτηριστικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: thestival