Σε πραγματικό εφιάλτη εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, καθώς με το πέρας της ημέρας και την απόσυρση των εναέριων μέσων, η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Η νύχτα αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες και γεμάτες αγωνία για την περιοχή, με έναν ανεκτίμητο πνεύμονα πρασίνου να παραδίδεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του epiruspost.gr, το βουνό φλέγεται από άκρη σε άκρη, με τη φωτιά να έχει διασπαστεί πλέον σε τρία μεγάλα και εξαιρετικά επικίνδυνα μέτωπα, τα οποία γιγαντώνονται στις καταπράσινες πλαγιές. Οι εικόνες που καταγράφονται μετά τη δύση του ηλίου είναι καθηλωτικές, με τους πυκνούς καπνούς να έχουν σκεπάσει τον ουρανό πάνω από την πόλη της Κόνιτσας και το πύρινο μέτωπο να φωτίζει το πυκνό δάσος.

Η τιτάνια προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων

Παρά τις γιγαντιαίες προσπάθειες που κατέβαλαν από τα ξημερώματα της Κυριακής (6/9) οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές και τα 13 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η φωτιά δεν κατέστη δυνατόν να οριοθετηθεί. Οι συνθήκες στο πεδίο είναι εξαιρετικά αντίξοες, καθώς το δυσπρόσιτο και δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής καθιστά σχεδόν αδύνατη την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, πως στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, η οποία εκτιμάται ότι αποτέλεσε την αιτία έναρξης της πυρκαγιάς.

Πλέον, το βάρος πέφτει εξ ολοκλήρου στις επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 48 οχήματα, πλαισιωμένοι από 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Τα πεζοπόρα τμήματα των δασοκομάντος δίνουν μάχη σώμα με σώμα, προσεγγίζοντας όσες εστίες τους επιτρέπει το έδαφος, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πλήθος σημείων που καπνίζουν.

Σημαντική είναι η συνδρομή του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, φορείς που έχουν διαθέσει υδροφόρες και βαρέα χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη ανασχετικών ζωνών, με σκοπό την προστασία κατοικημένων περιοχών και ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Παράλληλα, για την αδιάκοπη επίβλεψη της φωτιάς από αέρος επιχειρεί η εξειδικευμένη Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) των Ιωαννίνων.

Διπλό μήνυμα από το 112

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε στην εκ νέου ενεργοποίηση του 112 το βράδυ της Κυριακής (6/9). Στις 21:32, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Το κείμενο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί και πρωινό μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, στις 08:15, το οποίο καλούσε τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας και των πυκνών καπνών.