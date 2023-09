Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Εύβοια, περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Elias.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκληθεί στον Βόλο, που δοκιμάζεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόνον ημέρες.

Ο Κραυσίδωνας υπερχείλισε πλημμυρίζοντας ισόγειες κατοικίες ενώ πλημμύρισε ο κυκλικός κόμβος μπροστά από το γήπεδο του Μαγνησιακού που οδηγεί από τη Λαρίσης στην Αθηνών και τη Λαμπράκη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής σε αρκετά σημεία της πόλης του Βόλου το νερό φτάνει τα 30-40 εκατοστά σε ύψος ενώ συνολικά μέχρι τις 5:30 τα ξημερώματα είχαν γίνει 420 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στον Βόλο. Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης πυροσβέστες μετέφεραν κατοίκους σε ασφαλή σημεία από Αλυκές, Αγριά και Νέα Ιωνία Βόλου.

«Η προσπέλαση των οχημάτων σε ορισμένα σημεία είναι ακόμα δύσκολη» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.

Οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια και η κυκλοφορία απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας. Οι δρόμοι στο κέντρο, η οδός Αναλήψεως, ο περιφερειακός, μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Νερό και ρεύμα κόπηκαν τον βράδυ στις περισσότερες περιοχές.

Πολλά αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν και μέσα στην πόλη του Βόλου, καθώς η ποσότητα νερού στους δρόμους είναι μεγάλη με τους οδηγούς να αδυνατούν να μετακινηθούν. Ανησυχητική ήταν η εικόνα και στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε το ύψος του υπογείου.

Την ίδια ώρα η πυροσβεστική δεχόταν κλήσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με πηγές από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 800 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 330 απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή σημεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της πόλης, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Φρόσω Παύλου, μαζί με άλλα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν.

Στη Μαγνησία επιχειρούν 280 πυροσβέστες με 99 οχήματα καθώς και η 2η, 4η και 8η ΕΜΑΚ, με λέμβους και 2 άρματα καθώς και η 1η και 2η ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμει και ο στρατός με βάρκες, ερπυστριοφόρα και Hummer.

Με απόφαση του δήμου Βόλου, σήμερα Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή τα σχολεία στην περιοχή, θα μείνουν κλειστά.

Παράλληλα στον Βόλο έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

This is happening in Volos right now #βολος #πλημμυρες #Μπεος pic.twitter.com/87IwhqejYj

— Shadab Javed (@JShadab1) September 27, 2023