Βίντεο – φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν εδώ και καιρό πολλοί επιστήμονες, αλλά και φορείς, για την κατάσταση με τα αποθέματα νερού στη χώρα μας.

Κι αυτό διότι, όπως δείχνουν πολλές πρόσφατες μελέτες, μειώνονται δραματικά. Συγκεκριμένα, οι βασικοί ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική, δηλαδή ο Μόρνος και ο Εύηνος, αδειάζουν μέρα με τη μέρα και πλησιάζουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Από τον Μόρνο υδροδοτείται η Αττική, στην οποία κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας.

Σύμφωνα με τις μελέτες, η λίμνη του Μόρνου τον Μάιο του 2025, είχε μόλις το 65% της μέγιστης επιφάνειάς της για την εποχή, ενώ πριν δύο χρόνια ήταν σχεδόν γεμάτη.

Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη του Μόρνου είχε 328 εκατομμύρια κυβικά νερού και τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει 193 εκατομμύρια κυβικά νερού. Δηλαδή, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 42%.

Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, το νερό αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας άμεσα.

Οι ίδιοι προσθέτουν πως η συνολική κατάσταση δείχνει ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το Λεκανοπέδιο κινδυνεύει κάποια στιγμή να μείνει από νερό.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως γεωτρήσεις και τη λίμνη Υλίκη, ενώ τρέχει καμπάνιες ενημέρωσης για την αποφυγή σπατάλης νερού. Το εάν όμως φτάνουν αυτά τα μέτρα, είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί.

Η κάμερα του Zougla.gr βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε την κατάσταση, με το χωριό Κάλλιο να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια λόγω της ανομβρίας.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετά τη μείωση της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης.