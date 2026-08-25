Δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην Αστυνομία μέσα στον Αύγουστο από πολίτες της Λάρισας, οι οποίοι επέστρεψαν στις κατοικίες τους και διαπίστωσαν ότι είχαν παραβιαστεί από αγνώστους.

Από τις 7 έως και τις 20 Αυγούστου καταγράφηκαν τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις κλοπών από διαμερίσματα πολυκατοικιών. Σε μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις, την περασμένη Πέμπτη, δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί την ώρα που επιχειρούσαν να διαρρήξουν διαμέρισμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και προσπάθησαν να διαφύγουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας.

Νωρίτερα, οι δύο άνδρες είχαν απορρίψει σε κοινόχρηστο χώρο διάφορα αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων κλειδιά, γάντια και μάσκες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμπλέκονται, είτε μόνοι τους είτε με τη συνδρομή συνεργών, και στις εννέα κλοπές που σημειώθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα. Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων φέρεται να αφαίρεσαν συνολικά 60.400 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Το ζήτημα των διαρρήξεων και των κλοπών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, όταν μεγάλο μέρος των πολιτών απουσιάζει λόγω διακοπών, επανέρχεται συχνά τα τελευταία χρόνια.

Τον Αύγουστο του 2025, στη Θεσσαλία, συνελήφθησαν 23 άτομα για κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, καταστήματα και άλλους χώρους, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 39 σχετικές υποθέσεις.

Αντίστοιχα, τον Αύγουστο του 2024 συνελήφθησαν 15 άτομα για κλοπές και διαρρήξεις κατοικιών, ενώ εξιχνιάστηκαν 42 υποθέσεις.

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, για το σύνολο του 2025 καταγράφηκαν 33 περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής με διάρρηξη, 97 περιπτώσεις άλλης διακεκριμένης κλοπής, 131 κλοπές με διάρρηξη και 606 περιπτώσεις κλοπών.