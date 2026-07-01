Σε έναν αδιανόητο γολγοθά εξελίχθηκε μια προγραμματισμένη επέμβαση ρουτίνας για μια 20χρονη γυμνάστρια στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή κοπέλα εισήχθη στις 5 Μαΐου στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» για την αφαίρεση μιας κύστης κόκκυγα, ωστόσο πήρε εξιτήριο φέροντας σοβαρότατα εγκαύματα τρίτου βαθμού στα κάτω άκρα, με την πλευρά της να κάνει λόγο για βαρύτατες ιατρικές ευθύνες.

Το χρονικό του ατυχήματος μέσα στο χειρουργείο

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μόλις ξεκίνησε η χειρουργική διαδικασία. Η 20χρονη ένιωσε έντονο κάψιμο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρο τον όροφο. Ο χειρουργός την απομάκρυνε εσπευσμένα, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ακόμη και το σεντόνι του χειρουργικού κρεβατιού είχε καεί σε ένα σημείο.

Παρά την κρισιμότητα των εγκαυμάτων, η πλευρά της παθούσας καταγγέλλει ότι υπήρξε εγκληματική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Διαλυνάς, αρχικά οι γιατροί καθησύχαζαν την κοπέλα, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για ελαφρύ έγκαυμα πρώτου βαθμού που θα υποχωρούσε σε δέκα ημέρες.

Για τέσσερα 24ωρα, η νεαρή ασθενής παρέμενε χωρίς αξιολόγηση από ειδικό πλαστικό χειρουργό, ούτε μεταφέρθηκε άμεσα στο εξειδικευμένο Τμήμα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου», ως όφειλε η διοίκηση. Η κινητοποίηση των αρμοδίων ξεκίνησε μόνο μετά από έντονες πιέσεις του πατέρα της 20χρονης. Όταν τελικά την εξέτασε πλαστικός χειρουργός, διαπίστωσε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζήτησε την επείγουσα διακομιδή της.

Η μεταφορά στο «Παπανικολάου» και η αποκατάσταση

Η διακομιδή της κοπέλας πραγματοποιήθηκε τελικά στις 9 Μαΐου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου, υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση δερματικού μοσχεύματος. Η 20χρονη πήρε εξιτήριο στις 22 Μαΐου, ακολουθώντας πλέον ένα αυστηρό πρωτόκολλο ανάρρωσης, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας, ειδική ενδυμασία και ελάχιστες μετακινήσεις, ώστε να ενσωματωθεί σωστά το μόσχευμα.

Οι μακροχρόνιες συνέπειες και η ψυχολογική κατάρρευση

Η τροπή που πήρε η υγεία της νεαρής κοπέλας έχει προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στην καθημερινότητά της, καθώς η σωματική της βλάβη –η οποία έχει πιστοποιηθεί από ιατροδικαστή και πλαστικό χειρουργό– της στερεί προς το παρόν τη δυνατότητα να εργαστεί ως γυμνάστρια.

Ευτυχώς, από το κάψιμο δεν επηρεάστηκαν τα γεννητικά της όργανα, παρά την εγγύτητα της περιοχής. Ωστόσο, το σοκ για την ίδια ήταν τεράστιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την υποστήριξη ψυχολόγου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων κατάθλιψης.

«Η σιωπή και η συγκάλυψη απλώς μεγαλώνουν τις ευθύνες για όσα έγιναν στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”», υπογραμμίζει ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, ξεκαθαρίζοντας ότι η υπόθεση θα τραβήξει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου Νίκου Διαλυνά για το περιστατικό:

«Η 20χρονη γυμνάστρια εισήχθη 5/5/2026 στο ΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για επέμβαση κύστης κόκκυγος. Εισήχθη στο χειρουργείο όπου εκεί στην αρχή της επέμβασης αισθάνθηκε να καίγεται, άρχισε να φωνάζει, ο γιατρός της την πήρε αγκαλιά, την απομάκρυνε και εκεί μέσα σε φριχτούς πόνους είδε το σεντόνι καμένο σε ένα σημείο. Οι φωνές της ακούστηκαν σε όλον τον όροφο και προκάλεσε αναστάτωση. Είχε υποστεί τρίτου βαθμού εγκαύματα και από την στιγμή αυτή ως τις 8/5 μεσημέρι δεν την αξιολόγησε πλαστικός χειρουργός και δεν την έστειλαν στο Τμήμα εγκαυμάτων στο ΓΝΘ Παπανικολάου ως όφειλαν.

Μετά από πιέσεις των γονέων στη διοίκηση, την εξέτασε πλαστικός χειρουργός από το Νοσοκομείο Παπανικολάου ο οποίος διαπίστωσε εγκαύματα τρίτου βαθμού, έβγαλε φωτογραφίες και ζήτησε τη άμεση μεταφορά στο Παπανικολάου στο Τμήμα Εγκαυμάτων.

9 Μαΐου έγινε η διακομιδή και 14 Μαΐου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για τα εγκαύματα τρίτου βαθμού και τοποθετήθηκε μόσχευμα. Περίπου 10 ημέρες μετά το χειρουργείο (22 Μαΐου) χορηγήθηκε εξιτήριο με αυστηρότατες οδηγίες. Συγκεκριμένα, δεν θα έπρεπε να εκτεθεί καθόλου στον ήλιο, πρέπει να φοράει διαρκώς μακριά ρούχα, και επιτρέπονται ελάχιστες μετακινήσεις ώστε να μπορέσει εκτός των άλλων να δέσει και το μόσχευμα.

Ένα απλό χειρουργείο οδήγησε σ΄αυτήν την τραγική κατάσταση την 20χρονη γυμνάστρια η οποία δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά της και έχει υποστεί βλάβες τις οποίες έχουν πιστοποιήσει πλαστικός χειρουργός και ιατροδικαστής που την επισκέφθηκαν στην οικία της και έχουν τραβήξει αντίστοιχες φωτογραφίες.

Τα εγκαύματα που έχει υποστεί είναι σοβαρά, κινδύνευσε η ζωή της, διότι μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της επί 4 ημέρες δεν την απέστειλαν στο Παπανικολάου στο εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων ως όφειλαν, ούτε την εξέτασε πλαστικός χειρουργός και μόνον κατόπιν πιέσεως του πατέρα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου κατάφεραν να τη δει πλαστικός χειρουργός.

Το φωτογραφικό υλικό είναι αποκαλυπτικό, κινδύνευσαν τα γεννητικά της όργανα τα οποία ευτυχώς δεν έχουν υποστεί βλάβες, ενώ η κοπέλα παρακολουθήθηκε και από ψυχολόγο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της λόγω της κατάθλιψης που της προκάλεσε το φριχτό αυτό περιστατικό, ενώ η τραγωδία της συνεχίζεται με αβέβαιο μέλλον.

Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά πρέπει να λέγεται γιατί η σιωπή και η μη ενημέρωση μεγεθύνει ακόμη περισσότερο τις ευθύνες για ό,τι συνέβη στο ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΛΥΝΑΣ»