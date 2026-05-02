Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου, το δεύτερο κατά σειρά μέσα σε λίγες μέρες, συγκλονίζει τη Χίο. Μια 82χρονη γυναίκα, που πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας, έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από μια 67χρονη Βουλγάρα, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης, η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης, λόγω της κατάστασης της υγείας της. Έπειτα από συστάσεις, εντόπισε τη νεαρή γυναίκα, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή. Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη Βουλγάρα οικιακή βοηθός είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, τη νεαρή γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Άμεση παρέμβαση της οικογένειας και σύλληψη

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη βαρύτητα του περιστατικού, αλλά και για το γεγονός ότι αφορά ένα ηλικιωμένο και πλήρως ευάλωτο άτομο, το οποίο είχε ανάγκη προστασίας, επίβλεψης και φροντίδας.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και αφορά κακοποίηση ηλικιωμένου ανθρώπου από γυναίκα που είχε προσληφθεί για τη φροντίδα του.

Είχε προηγηθεί η υπόθεση ξυλοδαρμού 98χρονου ηλικιωμένου από αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο 98χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποστεί κακοποίηση επί περίπου έναν μήνα, πριν μεταφερθεί βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο.

Έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, με την υπόθεση να έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και να επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες εξάρτησης από τρίτα πρόσωπα.

Η νέα καταγγελία εντείνει την ανησυχία για τον τρόπο επιλογής, ελέγχου και παρακολούθησης των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων και ασθενών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα με άνοια ή σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να καταγγείλουν όσα βιώνουν.

