Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί σήμερα (03/02) σε αστικό λεωφορείο, στην έξοδο προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Σίνδο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του OPEN, το λεωφορείο δεν είχε μέσα επιβάτες και ο οδηγός κατευθυνόταν προς το δρομολόγιό του.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που εκτυλίσσεται παρόμοιο περιστατικό, καθώς και την Παρασκευή (30/1) εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα. Οι επιβάτες ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση απομακρύνθηκαν έγκαιρα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο: